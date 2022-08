Smile please: आलोचक आपका प्रशंसक भी बन सकता है

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Aug, 2022 10:24 AM

हम अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य की दूसरों द्वारा कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य चाहते हैं। यदि प्रतिक्रिया प्रशंसात्मक रुख लिए हो तो हम काफी प्रसन्न होते हैं लेकिन

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



How do you respond to your critics: हम अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य की दूसरों द्वारा कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य चाहते हैं। यदि प्रतिक्रिया प्रशंसात्मक रुख लिए हो तो हम काफी प्रसन्न होते हैं लेकिन यदि किसी कारणवश आलोचना हो जाती है तो हम अपने धैर्य खो बैठते हैं व आलोचक का मुंह बंद करने के लिए वैसा ही अनुसरण करने लगते हैं। क्या हमारा यह व्यवहार उचित है ? हालांकि आज के युग में हर व्यक्ति खूब बढ़ा-चढ़ाकर या तो प्रशंसा करने में माहिर होता है या फिर आलोचना करने से बाज नहीं आता।

प्रशंसा को इतना अवास्तविक न बनाएं कि वह चापलूसी लगे। आलोचना भी इतनी न करें कि सामने वाला भीतर तक टूट जाए। प्रशंसा व आलोचना अक्सर हर क्षेत्र, संस्थान, परिवार व समाज में देखने-सुनने को मिल जाती है लेकिन ऐसे मानव व्यवहार ऐसे परिवारों में भी देखे जा सकते हैं जहां संयुक्त परिवार होते हैं।

सास-बहू का टकराव व आलोचना तो जगजाहिर ही है, वहीं दूसरी ओर बेटी व अपने परिवारों की इतनी तारीफ की जाती है कि सुनकर लगता है कि आवश्यकता से कहीं ज्यादा ही कहा जा रहा है। वैसे सभी का व्यवहार एक सा नहीं होता। कई तो बहुत ही निष्पक्ष होते हैं, जो कुछ हकीकत है वही बात मुंह पर कह देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही मिलेंगे जो स्वयं की आलोचना को भी सहज रूप से लेते हैं, भले ही कबीरदास जी यह कह गए हैं कि :

निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय।

लेकिन फिर भी आलोचना सुनना किसी को पसंद नहीं आता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसके मनोभावों को समझना इतना आसान नहीं है। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है तो फिर प्रशंसा ही क्यों, आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक प्रशंसा व आलोचना दोनों ही खराब हैं।

आपके द्वारा किसी की भी थोड़ी-सी प्रशंसा, निराश व्यक्ति के लिए सहारा बन सकती है, तो आदतन आलोचनात्मक रुख अपनाने से आप स्वयं एक न एक दिन हाशिए पर चले जाएंगे व आम लोगों में यह धारणा व्याप्त हो जाती है कि फलां व्यक्ति के समक्ष कितना भी अच्छा कार्य किया जाए, आलोचना तो करेगा ही।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

आप आलोचना करें, अवश्य करें, लेकिन वह भी स्वस्थ तरीके से, न कि ओछेपन पर उतर कर। आलोचना करना तो बड़ा आसान है पर दूसरों से अपनी आलोचना सुनना कितना मुश्किल है, यह हमारे व्यवहार का विचारणीय पहलू है। माना कि आलोचना सुनना किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपने स्वभाव को सुधारने में एक आलोचक भी कितना मददगार साबित हो सकता है।

लोगों से अपनी आलोचना अवश्य सुनें, क्योंकि इससे हमारी कमजोरियां व खामियां आसानी से दूर हो सकती हैं। जब हम अपने कार्य व व्यवहार में बदलाव लाएंगे तो एक दिन वही आलोचक आपका प्रशंसक भी बन सकता है।

आलोचना से हम घबराएं नहीं बल्कि आलोचना को स्वीकारने की हिम्मत जुटाएं, ताकि हमारे भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमारी तुच्छ से तुच्छ आलोचना भी कभी-कभी हमें प्रगति के पथ पर ले जाती है व हम उनके आभारी हो जाते हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया।

प्रशंसा और आलोचना तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए तारीफ जितनी अच्छी लगती है उतनी ही आलोचना को भी खुशी-खुशी गले लगाएं। आलोचना व प्रशंसा करें तो ऐसी करें कि सामने वाले को इसका एहसास अवश्य हो जाए।

प्रशंसा व आलोचना से हम अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं, इससे जी न चुराएं। ऐसा भी न करें कि हम व्यवहार ही समाप्त कर दें। संतुलित प्रशंसा व उचित आलोचना होने से आपस में प्रगाढ़ता व स्नेह बना रहता है।

बस इतना ध्यान अवश्य रखें कि आलोचक को दुश्मन न समझें और हमेशा तारीफों के पुल बांधने वालों को अपना हितैषी भी न मान बैठें।