Definition of guidance: उचित मार्गदर्शन के अभाव में सदा ही मनुष्य पथभ्रष्ट होता रहा है। मन निर्मल जल की भांति होता है, चाहे तो इसमें सद्विचारों का अमृत मिला दें अथवा इसे विषैले विचारों से भर दें। मनुष्य के जीवन में इन दोनों का समावेश होता है। ऐसे मनुष्य का भाग्य प्रबल माना जाएगा जिसे सद्गुण सम्पन्न ज्ञानी पुरुषों का सान्निध्य प्राप्त होता है।

