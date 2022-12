स्त्री-पुरुष रात में न करें ये काम, मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 29 Dec, 2022 11:35 AM

वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ आदतें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इन आदतों को समय रहते बदल देना चाहिए वरना मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

कई लोग रात को सोते समय पानी की बोतल बिस्तर के पास रखते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सिर के आसपास या नीचे पानी की बोतल रखने से चंद्र देव को कष्ट होता है। इससे नैगेटिव एनर्जी का संचार होता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।





कई लोगों की आदत होती है कि रात को सोने से पहले बिस्तर पर जाकर अखबार या किताब पढ़ते हैं और जब नींद आने लगती है तो तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से तरक्की में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं।



कई लोगों की आदत होती है कि बैडरूम में खाना खाने के बाद जूठे या बिना धुले बर्तन बिस्तर के पास रख देते हैं। ऐसा करने से रात को बुरे सपने आते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही कंगाली भी छा सकती है।



सूरज ढलने के बाद घर-दुकान पर झाड़ू न लगाएं और न ही कूड़ा-कचरा बाहर डालें। जिन घरों में ऐसा होता है, वहां लक्ष्मी कभी अपना बसेरा नहीं बनाती।





सूर्यास्त के बाद खट्टे भोज्य पदार्थ, दूध, नमक और हल्दी आदि का दान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आर्थिक स्थिती कमजोर होती है।