शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Famous Hindu Temples Outside India: दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम में खुदाई के दौरान बलुआ पत्थर का एक शिवलिंग मिलना न केवल पुरातात्विक शोध की दृष्टि से एक अद्भुत घटना है, अपितु भारत के सनातन धर्म की सनातनता और उसकी व्यापकता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी है।

Stories You May Like