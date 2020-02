2 फरवरी रविवार : श्री दुर्गा अष्टमी व्रत, श्री भीष्म अष्टमी 3 सोमवार : माघ मास के माता के गुप्त नवरात्रे समाप्त

2 फरवरी रविवार : श्री दुर्गा अष्टमी व्रत, श्री भीष्म अष्टमी



3 सोमवार : माघ मास के माता के गुप्त नवरात्रे समाप्त



4 मंगलवार : श्री महानंदा नवमी व्रत, नवरात्रे व्रत का पारणा



5 बुधवार : जया एकादशी व्रत, भक्त श्री पुंडरीक जी का उत्सव (पण्ढरपुर, महाराष्ट्र)



6 वीरवार : श्री भीष्म द्वादशी व्रत, तिल द्वादशी (तिलों से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा)

7 शुक्रवार : प्रदोष व्रत, श्री गुरु हरराय साहिब जी का जन्म (प्रकाश) उत्सव, मरुधर उत्सव मेला जैसलमेर (राजस्थान)



8 शनिवार : श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कथा-पूजन, मेला माता श्री जयंती देवी जी (चंडीगढ़), स्वामी श्री करपात्री जी की पुण्यतिथि



9 रविवार : स्नान, दान आदि की माघ की पूर्णिमा (माघी पूर्णिमा), श्री गुरु रविदास जी का जन्म दिवस, माघ स्नान समाप्त, मेला माघी पूर्णिमा प्रयागराज-हरिद्वार आदि तीर्थ स्थान, दश महाविद्या श्री ललिता जयंती



10 सोमवार : फाल्गुण कृष्ण पक्ष प्रारंभ, बलिदान दिवस बाबा दीप सिंह जी शहीद (गुरुद्वारा सोलखियां, रोपड़-पंजाब), सतगुरु श्री रामसिंह जी का जन्म दिवस (नामधारी पर्व)



12 बुधवार : संकष्टी संकटनायक श्री गणेश चतुर्थी व्रत, चन्द्रमा रात्रि 9 बजकर 56 मिनट पर उदय होगा, दीनबंधु एंड्रयूज की जयंती



13 वीरवार : सायं 3 बजकर 3 मिनट पर सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, सूर्य की कुंभ संक्रांति एवं फाल्गुण महीना प्रारंभ, संक्रांति का पुण्यकाल प्रात: 8 बजकर 39 मिनट से, यशोदा माता जी की जयंती



14 शुक्रवार : श्रीनाथ जी का पट्ट-उत्सव (श्री नाथद्वारा, राजस्थान)



15 शनिवार : मासिक काल अष्टमी व्रत, श्री सीता (जानकी) अष्टमी व्रत



17 सोमवार : समर्थ गुरु श्री रामदास जी की जयंती (श्री गुरु रामदास नवमी)



19 बुधवार : विजया एकादशी व्रत, सूर्य 'सायन मीन राशि में प्रवेश करेगा साहूजी महाराज छत्रपति श्री शिवाजी मराठा जी का जन्म जयंती महोत्सव, बसंत ऋतु प्रारंभ



20 वीरवार : शिव प्रदोष व्रत, राष्ट्रीय महीना फाल्गुन प्रारंभ



21 शुक्रवार: श्री महाशिवरात्रि व्रत, गौरी शंकर विवाह-उत्सव, द्वादश ज्योर्तिलिंग दर्शन एवं पूजन, श्री वैद्यनाथ जी की जयंती, स्वामी दयानंद बोध-उत्सव (ऋषि बोध-उत्सव), आर्य समाज सप्ताह प्रारंभ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिवस, मासिक शिवरात्रि व्रत, श्री संगमेश्वर महादेव अरुणाय-पिहोवा (हरियाणा) के शिव त्रयोदशी पर्व की तिथि, श्री महाशिवरात्रि मेला चैहलां (समराला), नलाश (राजपुरा) पंजाब, श्री महाकालेश्वर (उज्जैन), वाराणसी, श्री महाशिवरात्रि मेला मंडी-रिवाल्सर-बिजली महादेव (कल्लू) हिमाचल एवं मेला श्री नीलकंठ महादेव (लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, उत्तराखंड)



22 शनिवार : मध्यरात्रि 12 बजकर 28 मिनट पर पंचक प्रारंभ



23 रविवार : स्नान, दान आदि की फाल्गुनी अमावस, मेला श्री बैजनाथ जी कांगड़ा (हिमाचल)



24 सोमवार : फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रारंभ



25 मंगलवार : चंद्र दर्शन, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती, फुलैरा दूज



26 बुधवार : मुसलमानी रज्जब शुरू, अजमेर शरीफ ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती सज्जरी अल्लाह की दरगाह पर उर्स का मेला (अजमेर, राजस्थान) शुरू, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी का स्मरण दिवस



27 वीरवार : सिद्धि विनायक श्री गणेश चतुर्थी व्रत, अविघ्नकर व्रत, आजादी के परवाने पं. चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस, मध्यरात्रि 1 बजकर 8 मिनट पर पंचक समाप्त, आर्य समाज सप्ताह समाप्त

28 फरवरी शुक्रवार : ब्रह्मोस याज्ञवल्क्य जी की जयंती, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जी की बरसी (स्मरण दिवस)।