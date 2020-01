Follow us on Instagram मान्यता है कि इस बतख का जोड़ा जिस घर में होता है वहां पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल और प्यार बढ़ता रहता है। जिस घर में वास्तु दोष अथवा किसी अन्य कारण से पति-पत्नी के बीच अक्सर तनाव बना रहता है उस घर में मनडारिन बत्तख का जोड़ा रखने से आपसी तनाव बढ़ाने वाले नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। इस बत्तख के जोड़े को घर में रखने से पति-पत्नी के बीच रिश्ता अच्छा बना रहता है ,वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाता है, आपसी मन-मुटाव मिटाता है और अगर जिस व्यक्ति को अपना साथी नहीं मिल पा रहा हो या जो सच्चे प्यार की तलाश में है तो उसके लिए भी यह जोड़ा लाभदायक है।लेकिन अगर आपको कहीं ये जोड़ा न मिले तो आप चीनी के बने ये बत्तख का जोड़ा घर में ला सकते हैं।

