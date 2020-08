शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Guru shishya story in hindi: किसी कस्बे में एक व्यापारी रहता था। धन-दौलत खूब थी। कस्बे में भरपूर सम्मान था। एक दिन व्यापारी के घर कुछ मेहमान आए। उनमें बनारस के करोड़पति माधोराम भी थे। माधोराम के स्वागत-सत्कार में व्यापारी का पूरा परिवार लग गया। इतना बड़ा सेठ कस्बे में आया था। बहुत से लोग उससे मिलने आए। रात को करोड़पति सेठ के सम्मान में संगीत का कार्यक्रम रखा गया। कस्बे के सितार बजाने वाले कृपाशंकर को बुलाया गया। कृपाशंकर देर तक सितार बजाता रहा, मगर सेठ चुप बैठे रहे। व्यापारी ने समझा-शायद इन्हें सितार सुनना पसंद नहीं। तभी सेठ ने कृपाशंकर से कहा, ‘‘भइया, कब तक सितार के तार ठीक करते रहोगे, अब बजाओ भी।’’

