हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है और ये खास दिन आज पड़ रहा है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है और ये खास दिन आज पड़ रहा है। इसके साथ ही आज होलिका दहन किया जाएगा। ऐसे में बहुत से लोग कई तरह की मनोकामना लिए होलिका दहन करने के लिए आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस रात कुछ उपाय करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि होली पर किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं। व्यापार, नौकरी, सुख, समृद्धि, धन संबंधी किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए होली पर इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं।



होली के दिन से शुरु करके बजरंग बाण का 41 दिन तक नियमित पाठ करनें से हनुमानजी की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होता है।

Follow us on Twitter

यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होली दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर चढा दें।

Follow us on Instagram

होली वाले दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य करायें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होने में लाभ प्राप्त होगा।



होली की रात को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करें व भगवान से सुख – समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से हर प्रकार की बाधा निवारण होती है।



यदि बुरा समय चल रहा हो तो होली के दिन पेंडुलम वाली नई घडी घर में पूर्वी या उत्तरी दीवार पर लगाए, अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे।



अपने घर को सुरक्षित करने के लिये होली वाले दिन एक वास्तु यंत्र को पीले रंग के वस्त्र पर स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर पूजन करें और निम्न मंत्र को 108 बार जप कर नींव में ही दबा दें। ऐसा करने से हर प्रकार से आपका घर सुरक्षित रहेगा। मंत्र- “ ॐ नमो वैश्वानर वास्तु रुपाय, भूपति त्वं मे देहि दापय स्वाहा।



मुकदमा जीतने के लिये होली की आग लाकर उसके कोयले से स्याही बनाकर लोहे की सलाई से मुकदमा नम्बर और शत्रु पक्ष का नाम सात कागजों पर लिखकर पुन: होली की अग्नि के पास जायें और सात परिक्रमा करें, हर परिक्रमा पर एक कागज़ होली की आग में डाल दें। गलत मुक़द्दमा डालने वाले इस प्रयोग को ना करें।



यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता हो तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल एवं पीली सरसों एक साथ लेकर उसे सात बार अपने सर के ऊपर से उतार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा।



स्वास्थ्य लाभ हेतु होली वाले दिन जौ के आटे में काले तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर मोटी रोटी बनाएं और उसे रोगी के ऊपर से सात बार उतारकर भैंसे को खिला दें। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ्य करने की प्रार्थना करते रहें। आप शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे।



धनहानि से बचाव के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर द्विमुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धनहानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया श्रद्धापूर्वक करें, धन हानि से बचाव होगा।