दिन-वार के अनुसार घर लाएं ये 1 चीज, फिर देखें Life हो जाएगी कितनी हसीन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Dec, 2022 09:48 AM

सप्ताह के सातों दिनों का संबंध किसी न किसी देवी-देवता से होता है। कुछ ऐसे खास रंग होते हैं जो दैविय शक्तियों को आकर्षित करते हैं। जिनके खास प्रभाव से सकारात्मकता में बढ़ौतरी होती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

How to Organize Your Weekly Shopping List: सप्ताह के सातों दिनों का संबंध किसी न किसी देवी-देवता से होता है। कुछ ऐसे खास रंग होते हैं जो दैविय शक्तियों को आकर्षित करते हैं। जिनके खास प्रभाव से सकारात्मकता में बढ़ौतरी होती है। दिन-वार के अनुसार संबंधित रंग की वस्तुएं घर लाएंगे तो बहुत से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें



Jyotish Vastu Solutions प्रतिदिन घर लाएं 1 चीज, फिर देखें कमाल



Monday सोमवार

भगवान शिव का प्रिय वार सोमवार है और उन्हें सफेद रंग बहुत भाता है। सफेद रंग की कोई भी प्रतिमा घर के हॉल में लाकर रखें।

Tuesday मंगलवार

मंगलवार का दिन मंगल कर्ता मंगल देव और केसरी नंदन हनुमान जी को समर्पित है। इनके प्रिय रंग केसरिया और लाल हैं। इन दोनों में से किसी भी एक रंग का शो-पीस घर की दक्षिण दिशा में रखना भाग्य में वृद्धि करता है।

Wednesday बुधवार

बुधवार के दिन के संबंध में कहा जाता है की बुद्ध काम शुद्ध। ये दिन ग्रहों के राजकुमार बुध और गणेश जी को समर्पित है। दोनों को हरा रंग भाता है। इस दिन घर के मुख्यद्वार के आस-पास हरे रंग का कोई भी चित्र सजाएं।

Thursday बृहस्पतिवार

बृहस्पतिवार का दिन देव गुरू बृहस्पति को समर्पित है। समस्त ग्रह इनके आगे नतमस्तक होते हैं। इनकी शुभता प्राप्त करने के लिए गुरूवार के दिन कोई भी पीले रंग की वस्तु रसोई में रख दें। सफलता प्राप्ति का ये उत्तम उपाय है।

Friday शुक्रवार

ये दिन शुक्र देव और देवियों को समर्पित है। इस दिन घर में सफेद रंग के पकवान बनाने चाहिए। गुलाबी अथवा रंग-बिरंगे रंगों की चुनरी घर के मंदिर में रखें।

Saturday शनिवार

ये दिन न्याय के देवता शनि को समर्पित है, उनका मनभावन रंग काला और नीला है। शनिवार के दिन नीले अथवा काले रंग का कोई शो पीस अथवा पैंटिग सीढ़ियों के आस-पास रखें।

Sunday रविवार

ये दिन भगवान सूर्य नारायण का है। इस दिन गुलाबी, सुनहरी, संतरी और लाल का बहुत महत्व है। संडे के दिन इन रंगों में से किसी भी एक रंग की चीज बच्चों के कमरे में लाकर रख दें।