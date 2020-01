कुम्भ गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द सितारा सायं तक कारोबारी फ्रंट पर कदम को बढ़त की तरफ रखने वाला, मगर बाद में भाग दौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे। Follow us on Instagram मीन दा,दु,थ,झ,दे,दो,चा,चि सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी कामों को निपटाने के लिए आपके यत्न तथा भागदौड़ फ्रूटफुल रहेगी, आम सितारा भी स्ट्रांग जो आपको दूसरों पर प्रभावी रखेगा।

सिंह मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे सितारा सायं तक पेट को अपसैट तथा मन को डिस्टर्ब रखने वाला, दूसरों पर भरोसा भी कम करें, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी। Follow us on Twitter कन्या टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठे,पे,पो सितारा सायं तक कारोबारी दशा ठीक-ठाक रखेगा, सफलता भी साथ देगी, मगर बाद में धाॢमक कामों में रुचि बढ़ेगी, इरादों में कामयाबी मिलेगी।

Stories You May Like