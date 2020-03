हिंदू धर्म में महेश्वर व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भविष्यपुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है लेकिन नारदपुराण के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत मनाया जाता है। उमा महेश्वर व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्त्व रखता है। यह व्रत बुद्धिमान संतान, सुवर्ण वस्त्र और सौभाग्य देने वाला होता है। इस दिन भगवान शिव के अर्धनारी स्वरूप की पूजा की जाती है। इसे स्त्रियों के लिए माने गए श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत हर माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी रखा जाता है। लेकिन मार्गशीर्ष माह में इसका अधिक महत्व होता है। हर साल 8 मार्च को अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर अलग-अलग थीम भी रखी जाती है। इसी थीम पर इसे मनाया जाता है। इस साल महिला दिवस की थीम I am Generation Equality: Realizing Women's Rights रखा गया है। महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इंटरनेशनल वुमन्स डे महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।

