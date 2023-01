घर में सौभाग्य के लिए करें ये काम, बुरे वक्त को अच्छे दौर में बदलते देर नहीं लगेगी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 18 Jan, 2023 10:48 AM

ध्यान रखें कि रात में सोने से पहले पैर जरूर धोएं और उनको सुखाकर ही बिस्तर पर जाएं, यह आदत आपके लिए काफी मददगार साबित होगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

How does Vastu attract good luck and wealth: ध्यान रखें कि रात में सोने से पहले पैर जरूर धोएं और उनको सुखाकर ही बिस्तर पर जाएं, यह आदत आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। ऐसा हर रोज करने से शरीर की थकान और चिंता दूर होती है और जब सुबह उठते हैं, तब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यह आपकी नींद के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है और यह आदत आपके बुरे वक्त को अच्छे दौर में बदल देता है।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

How can I increase my luck as per Vastu: हर रोज घर की साफ-सफाई करते समय पानी में समुद्री नमक डालकर पोछा लगाया जाए तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही परिवार की परेशानियां दूर होती हैं और अनावश्यक खर्चे जो परेशान करते रहते हैं, उनमें भी कमी देखने को मिलेगी लेकिन ध्यान रहे कि रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन घर में नमक के पानी का पोछा न लगाएं। अन्य दिन आप यह कार्य कर सकते हैं।



What brings good luck at home: आर्थिक उन्नति और भाग्य को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि घर के आगे कभी भी कूड़ा कचरा जमा न होने दें।





What things can bring good luck: रात को किचन में गंदे बर्तन रखने से अलक्ष्मी को न्यौता मिलता है। साफ और स्वच्छ रसोई रखने से घर में सौभाग्य बना रहता है।





How can I attract good luck and money: गंदे कपड़े, जूते-मोजे और अन्य रोजमर्रा का सामान इधर-उधर अस्त-व्यस्त तरीके से रखने वाले व्यक्ति के ग्रह कभी भी सकारात्मक प्रभाव नहीं देते। उसके जीवन में आए दिन कोई न कोई परेशानी बनी रहती है।