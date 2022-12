घर पर कर रहे हैं New Year Party तो रखें इन बातों का ध्यान

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 31 Dec, 2022 10:20 AM

वर्ष 2022 बीतने को है और नववर्ष 2023 का आगाज होने वाला है। बीता हुआ साल कुछ के लिए सुंदर अमिट यादें छोड़ गया तो कुछ के लिए कड़वे अनुभव। कड़वी यादों को भुलने की कोशिश करें। जो बीत गया सो बीत गया, पुराने को नए वर्ष पर हावी नहीं होने दें।

नववर्ष की शुरूआत नए उत्साह और उमंग के साथ करनी है। ऐसा माना जाता है कि अगर नववर्ष की शुरूआत खुशी से की जाए तो पूरा वर्ष उसी उत्साह के साथ बीतता है। कुछ लोग अपने घर पर न्यू ईयर पार्टी करते हैं, तो उन्हें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए-

घर के मुुख्य प्रवेश द्वार पर लाल रंग के सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह आगे व पीछे दाेनाें तरफ बनाएं ताकि आने और जाने वाले दाेनाें काे गणेश जी का आशीर्वाद मिले। सुख एवं समृद्धि का प्रवेश हाे एवं दुख और दरिद्रता घर से बाहर प्रस्थान करे।

घर के बाहर बनी रंगोली खुशी व्यक्त करने का एक माध्यम होता है और त्यौहारों पर तो यह खास तौर से बनाई जाती है। यदि इसे सही दिशा में सही डिजाइन और रंगों से बनाया जाए तो रंगोली हमारे जीवन में धन बरसा सकती है तथा सुख और समृद्धि के रास्ते खोल सकती है। रंगोली का लहरिया आकार जीवन में नए मौके लेकर आता है। अंडाकार आकार जीवन में विकास के नए आयाम लाता है। त्रिकोण आकार जीवन में सुरक्षा और आत्मविश्वास का नया संचार करता है। जीवन में उपलब्धियों की कमी लग रही है तो रंगोली में गोलाकार डिजाइन बनाना चाहिए।

आम के ताजा पत्तों, बिल्व पत्र और गेंदे के फूलों को धागे में पिरोकर बंदनवार बनाएं। आम के पत्तों से बने बंदनवार पारम्परिक रूप से शुभ होते हैं। बिल्व पत्र को लगाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता। ध्यान रखें, जब भी बंदनवार बनाएं, उस पर शुभ-लाभ अवश्य लिखें।

दीयों को रंगोली के बीच में, पूजा घर के द्वार पर, मुख्य द्वार आदि में सजाएं। बाकी दीयों को छत की मुंडेर पर, सीढ़ियों में ग्रिल पर, बालकनी में और मेन गेट के पास रखें। आप चाहें तो दीयों से घर के आंगन में या प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक और ओउम् का आकार दे कर सजा सकते हैं।

पूजा घर की सजावट पर विशेष ध्यान दें। कलश-स्थापना करें। गेंदे के फूलों की लड़िया बनाकर दरवाजे के दोनों ओर व भीतर लगाएं।

मिठाई के खाली डिब्बे बाजार से खरीद लाएं और उन्हें घर पर गोटे, लैस, मिरर और रिबन आदि से सजाएं। घर पर ही दो-तीन व्यंजन (मिठाई, स्नैक्स आदि) बना लें और उन्हें डिब्बे में पैक करें। नए साल की रात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये गिफ्ट करें।

तरह-तरह के ताजे फूल डंडियों समेत इकट्ठा करें। घर के सभी फूलदानों में फूल लगाएं। वास में पानी डालकर उसमें थोड़ा-सा नमक मिला दें, फिर डंडी समेत फूल उसमें लगाने से फूल अधिक देर तक ताजा रहते हैं। इससे माहौल खुशनुमा बनता है और घर में सकारात्मकता आती है।