शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Impact of Planets on Bollywood actor Sonu Sood: ग्रह क्या-क्या खेल नहीं दिखाते। यह कुंडली के ग्रह नक्षत्र ही होते हैं, जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। यह कुंडली के ग्रहों का खेल ही होता है कि जातक कई बार हीरो से जीरो हो जाता है। ग्रह शोहरत भी दिलाते हैं और परेशानियों के भंवर में भी उलझा देते हैं। ग्रहों का खेल निराला है और यही वजह है कि ज्योतिष में ग्रहों को बहुत ताकतवर माना जाता है।

Stories You May Like