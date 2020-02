आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि है। कहते हैं कि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि है। कहते हैं कि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ज्योतिष गणना के अनुसार एकादशी तिथि आज रात 9 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। कहते हैं कि दोनों एकादशियों का अपना एक अलग महत्व होता है। कहते हैं कि जो इंसान हर एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही विष्ण भगवान की पूजा के साथ-साथ आज माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान बताया गया है।



आज मृगशीर्ष नक्षत्र रात 1 बजकर 59 मिनट तक रहेगा| मृगशीर्ष नक्षत्र आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पांचवां नक्षत्र है। इसके अलावा आज वैधृति योग और राज योग है। जिसकी वजह से ये एकादशी ओर भी शुभ मानी जा रही है। चलिए आगे जानते हैं राशि अनुसार कौन से उपाय करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

मेष- अगर आप आज के दिन किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं या फिर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जायएं। ऐसा करने से सारे काम पूरे होंगे।



वृष- बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार या फिर उनकी तरक्की के लिए, आज के दिन गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं और गऊ माता का आशीर्वाद लें। आपके बच्चे के सारे काम बनेंगे।



मिथुन- अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन दूध, चावल की खीर बनाएं और उसमें तुलसी की पत्तियां डालें। हो सके तो खीर में थोड़ा-सा केसर भी डालें। खीर बनने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भोग लगाएं।



कर्क- कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का एक दीपक जलाएं और ‘ऊँ नमो नारायणाय नमः’ मंत्र का 11 बार जाप करें।



सिंह- अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन सुबह के समय कच्चा, सफेद सूत का धागा लें और पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करते हुए, वह सूत का धागा पेड़ पर लपेट दें। इसके बाद प्रार्थना करें कि आपको कोई भी शत्रु आपको परेशान न करें।



कन्या- आज के दिन तीन तुलसी के पत्ते लेकर, उन पर 11 बार ‘श्री’ का जाप करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवनसाथी की आर्थिक तरक्की होनी शुरू हो जाएगी।



तुला- आपके घर-परिवार को कभी किसी की नजर न लगे, इसके लिए आज के दिन गोबर से बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी धूप दिखाएं।



वृश्चिक- अगर आप अपने जीवन से नकारात्मकता दूर करके खुशियों का आगमन करना चाहते है तो उसके लिए आज जया एकादशी के दिन गाय का दूध लें और उसमें थोड़ा-सा केसर डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं।



धनु- कारोबार की तेजी से बढ़ोतरी करना चाहते है तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसे ऊपर तक गेंहू से भर दें। अब इस गेहूं से भरे बर्तन का मंदिर में दान कर दें।



मकर- अनचाहे खर्चों से बचाव के लिए आज के दिन एक जटा वाला नारियल लें और उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें।



कुंभ- अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आज के दिन सफेद धागे में पिरोकर पीले फूलों की एक माला बनाएं और भगवान विष्णु को चढ़ाएं।

मीन- आज के दिन शाम के समय एक घी का दीपक तैयार करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक रखकर जला दें। यह सारी क्रिया करते समय भगवान विष्णु का नाम लगातार लेते रहें। ऐसा आप एकादशी से शुरू करके प्रत्येक शाम को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी।