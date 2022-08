Garuda Puran: पंडित का चुनाव करने से पहले रखें ध्यान, कहीं नाराज न हो जाएं शनि

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Aug, 2022 10:52 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

How to Choose Best Pandit: पूजा के मुहूर्त से लेकर सामग्री तक प्रत्येक काम सोच-समझ कर करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति घर में सुख-शांति और पितरों की तृप्ति के लिए यज्ञ, पूजा और श्राद्ध कर्म करवाते हैं। इन सभी कार्यों में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पंडित से ये पूजा-पाठ करवाएं। गरुड़ पुराण में बताया है कि किस प्रकार के पंडित या ब्राह्मणों से भूलकर भी पूजा, यज्ञ और श्राद्ध कर्म नहीं करवाना चाहिए। बुरे लोगों से मित्रता रखने वाले और शनि का दान लेने वाले पंडितों से भूलकर भी पूजन कार्य न करवाएं। इसके अतिरिक्त





जादू-टोना करने वाले पंडितों से यज्ञ, पूजा और श्राद्ध करवाने से पितरों को नरक की प्राप्ति होती है।



बकरी का पालन करने वाले, चित्रकार, वैद्य और ज्योतिषी इन चार प्रकार के पंडितों से पूजा न करवाएं। इनसे पूजा करवाने पर उसका लाभ प्राप्त नहीं होता।



काना, गूंगा, मूर्ख, गुस्सा करने वाला और जो देखने में विचित्र लगे ऐसे पंडितों से भी पूजन और श्राद्ध नहीं करवाना चाहिए।



लालची और जिस पंडित को वेदों का ज्ञान न हो उससे पूजन और यज्ञ करवाने पर उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है।

दूसरों से ईर्ष्या और बुरे कार्यों को करने वाले पंड़ितों का चुनाव नहीं करना चाहिए।



दूसरों का धन हड़पने, झूठ, हिंसा करने वाले पंडितों या ब्राह्मणों से पूजा न करवाएं। इनके दोष के भागी हम भी बन सकते हैं।



सोने के आभूषण बेचने वाले पंडितों से यज्ञ, पूजा न करवाएं ये गलत माना जाता है।



पराई स्त्री से संबंध रखने वाला, महिला के वश में रहने वाला और दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले से पूजा करवाने पर पाप माना जाता है।



निंदा, चुगली और नशा करने वाले ब्राह्मणों से पूजा, यज्ञ या श्राद्ध कर्म करवाने वाले व्यक्ति को नरक मिलता है।