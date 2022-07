Lighting Tips for Every Room: यूं करें घर में उपयुक्त ‘प्रकाश’ की व्यवस्था

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Jul, 2022 11:25 AM

कम रोशनी वाले कमरों व घरों में रहने से हमारा एनर्जी लैवल और मूड दोनों प्रभावित होते हैं। हमारी आंखों पर जोर पड़ता है जिससे आंखें धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसे में घर के हर कमरे में जरूरी मात्रा में

Best lighting for your home: कम रोशनी वाले कमरों व घरों में रहने से हमारा एनर्जी लैवल और मूड दोनों प्रभावित होते हैं। हमारी आंखों पर जोर पड़ता है जिससे आंखें धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसे में घर के हर कमरे में जरूरी मात्रा में लाइट का होना बहुत आवश्यक है। इन टिप्स की मदद से आप अपने घर को ज्यादा रोशनदार दिखा सकते हैं :



पढ़ने के समय, टेबल लैंप का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें तेज प्रकाश होना चाहिए। बैठक में फैंसी लाइटें हो सकती हैं जिससे समय अनुसार और मूड के अनुसार उनके रंग बदले जा सकते हैं।



बड़े शीशे का इस्तेमाल खूबसूरती से किया जाएं तो आसानी से आप कमरे में रोशनी बढ़ा सकते हैं। शीशे के रिफ्लेक्शन से कमरे में लाइट अधिक लगती है।



कमरे में सफेद रंग की दीवारें या ऑफ व्हाइट रंग के पर्दे न केवल कमरे को रोशनदार बनाते हैं बल्कि इसे बड़ा लुक देने में भी मदद करते हैं।

हरा रंग ऐसे इस्तेमाल करें, कमरे के उस हिस्से में जिधर अंधेरा अधिक लगे वहा पर हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हिस्से में पौधे रख सकते हैं जिससे कमरे में लाइट का बैलैंस बना रहेगा।



हल्के पर्दे का इस्तेमाल करें, नैट व शीर कर्टन बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे कमरे में आने वाली रोशनी बढ़ जाती है।



घर में कम सामान रखें, घर में बहुत अधिक फर्नीचर या सामान न रखें। जिस कमरे में अंधेरा ज्यादा हो उसमें तो कम से कम फर्नीचर रखें जिससे स्पेस और लाइट अधिक महसूस हो।