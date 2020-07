love and happiness: एक समय की बात है। एक सागर था जहां प्रसन्नचित जलजीव रहते थे। वह एक साधारण सागर नहीं, बल्कि प्रेम का सागर था। यही जीवों के प्रसन्न रहने का कारण था। वे हमेशा प्यार से भरे रहते थे। एक दिन एक जलजीव समुद्र के किनारे पहुंच गया। उसने लहरों से खेलने की सोची। वह लुढ़कते-लुढ़कते सागर के बीच में एक द्वीप पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां एक लड़की रेत पर बैठी है। वह न तो सुंदर सागर को निहारती मालूम पड़ती थी और न ही वह नीले आकाश को देख रही थी। वह नीचे ही देखे जा रही थी। वह बहुत खुश नहीं लगती थी। जलजीव को यह देखकर अचरज हुआ कि इतने खुशनुमा मौसम वाले दिन वह उदास क्यों है ? जलजीव ने उसका अभिवादन किया, ‘‘हैलो, लड़की क्या बात है ? तुम अप्रसन्न दिखाई देती हो। मैंने सदा यही सुना है कि लड़के और लड़कियां लगातार मुस्कुराते रहते हैं।’’

