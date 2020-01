मेष- पार्टनर के साथ मनमुटाव न हो, इसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। किसी एक का चुप रहना ही बेहतर होता है

वृष- अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आज का दिन बेहतर रहने वाला है। अपने प्यार का इजहार कर दें वरना बाद में कहीं ये न हो कि आपको पछताना पड़े।



मिथुन- दिन का आधा समय पार्टनर के साथ बीताने को मिलेगा, जिससे कि मन में प्रसन्नता रहेगी। आप पार्टनर की हर बात को समझेंगे तो वह भी आपके लिए मर मटने को तैयार रहेगा।



कर्क- जीवनसाथी के साथ मुलाकात हो सकती है, जिससे मन में खुशी पैदा होगी। अपने दिल की बात दिल में न रखें वरना बाद में पछतावा होगा। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो उसे कहने में हिचकिचाएं नहीं।



सिंह- अपने साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। लेकिन ज्यादा गंभीर समस्या नहीं होगी तो घबराएं नहीं, हिम्मत से हर काम को करें। हमेशा अपने मन में सकरात्मक विचारों को पहल दें।

कन्या- अपने पार्टनर को पूरा टाइम दें, वरना दोनों के रिश्ते में करवाहट पैदा हो सकती है। हो सके तो कुछ पल प्यार के आपस में बिताएं, इससे रिश्ते में मिठास पैदा होगी और अगर कोई समस्या चल रही है तो उसे भी खत्म करने का समय मिलेगा।



तुला- अपने प्रेम संबंधों मामलों में सोच-समझकर चलने की ज़रूरत है। आपका प्रेमी किसी वजह से आप पर गुस्सा कर सकता है तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दें बल्कि पहले उनके गुस्से की वजह जान लें, उसके बाद से ही कोई फैसला लें।



वृश्चिक- काम की वजह से अपने साथी को टाइम नहीं दे पाएंगे। ऐसे में साथी आपसे नारज़ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लािफ में प्यार कायम रहे तो इसके लिे आपको ही प्रयास करने होंगे, वरना हालात बिगड़ सकते हैं।

धनु- प्रेम से जुड़े मामलों के लिए दिन के अनुकूल रहने की संभावना है। प्रेमी को पर्याप्त समय देंगे। विवाहित लोग अपने जीवन साथी से अपने दिल की बातें खुलकर करेंगे जिसके रिश्तों में निखार आएगा।



मकर- शादी का भविष्य सुनहरा दिख रहा है। अगर आप अकेले हैं या आपकी सगाई हो चुकी है तो कोशिश करें, कि पार्टनर को समय दें। आज आपका दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है।



कुंभ- दंपत्ति अपने संबंध में ठहराव महसूस करेंगे। अपने साथी को कार्ड अथवा उपहार दें, आपकी समझ बूझ की सराहना होगी। आज आप अपने संबंध को लेकर जितना प्रयास करेंगे उसका प्रभाव उतने लंबे समय तक देखने को मिलेगा।



मीन- अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है तो उसे अपने जीवनसाथी के साथ जरूर शेयर करें। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी के साथ अपनी बात शेयर करते हैं तो खुद का मन हल्का होता है। ऐसे में आपका पार्टनर जरूर आपकी बात समझेगा।