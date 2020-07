शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Tip of the day: टिप ऑफ़ द डे- जिन कपल्स की लव मैरिज में परेशानियां आ रही हैं, वह प्रतिदिन दही से स्नान करें। मेष- आज रिश्तों में तनाव न आने दें, शान्ति बनाए रखें। इससे आपको पार्टनर से प्यार मिल सकता है। पति-पत्नी में विवाद हो सकता है। रात तक सब ठीक हो जाएगा। लव गुरु की सलाह- मंदिर में हरी मूंग 400 ग्राम दान करें। वृष- आज के दिन लव पार्टनर की ओर से रोमांस की पहल हो सकती है। अपनी जिद में आकर खुशनुमा माहौल खराब न करें।। विवाहित कपल्स के संबंध अच्छे रहेंगे। लाइफ पार्टनर से शारीरिक सुख मिल सकता है। लव गुरु की सलाह- गाय को हरा चारा डालें। मिथुन- नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिये समय अनुकूल है। जो पहले से ही प्रेम में हैं, उन जातको का दिन सामान्य रहेगा। शादीशुदा लोग लाइफ पार्टनर को लेकर आज पजेसिव रह सकते हैं। लव गुरु की सलाह- मां दुर्गा चालीसा का दिन में 2 बार पाठ करें। कर्क- आज इस राशि वाले शादीशुदा जातको का एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। कपल्स अपने लवमेट के साथ सुहाना समय बिता सकते हैं। वाद-विवाद से दूर रहें। लव गुरु की सलाह- मां दुर्गा को हरी चुनरी भेंट करें। सिंह- आज अपना प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें, पहले की तरह गलती न करें। लवमेट अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं। शादीशुदा जातक आज सोच-समझ कर ही बोलें नहीं तो आपका जीवनसाथी गलत मतलब निकाल सकता है। लव गुरु की सलाह- गणपति जी को मोती चूर के 5 लड्डू चढ़ाएं। कन्या- आज आप रोमांटिक मुड में रहेंगे। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं रोमांस का मजा लेने के योग बन रहे हैं। शादीशुदा जातको का समय सामान्य रहेगा। वाद-विवाद से बच कर रहें। लव गुरु की सलाह- ॐ बुं बुधाय नम : मंत्र का एक माला जाप करें। तुला- आज आप अपने पार्टनर के साथ प्यार और प्रेम संबंध की गहराईओं को दिल से अनुभव करेंगे। जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादीशुदा कपल्स आज रात प्रेम सुख का अनुभव कर सकते हैं। लव गुरु की सलाह- कन्या को हरी वस्तु दान करें। वृश्चिक- आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। अविवाहित लोगो की शादी की बात चल सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, वह खूबसूरत समय बिताएंगे और नजदीक आएंगे। लव गुरु की सलाह- बुधवार का उपवास करें। धनु- आज आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। आप अपने पार्टनर को लेकर सोच बदल सकते हैं। पति-पत्नी में आर्थिक स्थिति को लेकर मनमुटाव रह सकता है । लव गुरु की सलाह- मां दुर्गा को हरी चूड़ियां भेंट करें। मकर- आज किसी की बातों में आकर अपनी लव लाइफ को ख़राब न करें। कमी सिर्फ एक-दूसरे को समझने की है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादीशुदा जातक अपने पार्टनर के साथ आज विवाद खत्म कर लें तो बेहतर होगा। लव गुरु की सलाह- गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं। कुम्भ- लव कपल्स के लिये आज का दिन मिला-जुला ही रहेगा। छोटी सी बात को लेकर टकराव हो सकता है। आपका लवमेट आपको मना लेगा। विवाहित जातक अपने लाइफ पार्टनर की ओर प्यार भरे कदम बड़ा सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा। लव गुरु की सलाह- घर में तुलसी का पौधा लगाएं। मीन- आज आप अपने लवमेट के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। पार्टनर आपकी और आकर्षित होगा। रोमांस के लिए दिन खूबसूरत रहेगा। आज सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। लव गुरु की सलाह- इलायची का सेवन करें। अंकित शर्मा adityaastro111@gmail.com

