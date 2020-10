Sixth Day of Navratri: मां का स्वरूप मां का यह रूप अति करुणामयी है। मां के इस रूप की आभा स्वर्ण की तरह चमकती हुई है। इनके सम्पूर्ण शरीर पर एक अद्धभुत तेज है। मां के माथे पर चमकता हुआ मुकुट है तथा गले में मणियों की माला शोभित है। मां का वाहन सिंह है, जिस पर चार भुजाधारी कात्यायनी मां सवार हैं। इनके एक हाथ में तलवार शोभ्यमान है तो दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण किया हुआ है। एक भुजा अभय मुद्रा में है तो एक भुजा वरमुद्रा में है। Story of Goddess Katyayani: मां की उत्तपत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा ऋषि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की कठोर तपस्या की, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न हो कर मां ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। अतः कात्यायनी नाम से जानी गई। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देव, दानव या मानव न मार सके। उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो। अपने इस वरदान के चलते उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग व इंद्रासन पर हक प्राप्त कर लिया। तब देवताओं ने मां के कात्यायनी रूप का स्मरण अपनी समस्याओं के निवारण हेतू किया। तब मां के इसी रूप ने अत्याचारी दुष्ट महिषासुर का वध किया था। जिसके बाद मां महिषासुर मर्दिनी कहलाई।

