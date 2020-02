आलोच्य सप्ताह (5 फरवरी से 11 फरवरी तक) के पूर्वाद्र्ध में कोई भी सितारा अपनी राशि या पोजीशन तबदील नहीं करता

आलोच्य सप्ताह (5 फरवरी से 11 फरवरी तक) के पूर्वाद्र्ध में कोई भी सितारा अपनी राशि या पोजीशन तबदील नहीं करता, किन्तु उत्तराद्र्ध में मंगल राशि बदलता है। मंगल वृश्चिक राशि पर से निकल कर धनु राशि पर प्रवेश करता है। बेशक मंगल के राशि परिवर्तन के कारण ग्रह-योग में कोई फेरबदल नहीं होता, तो भी इसका बाजारों पर कुछ असर जरूर पड़ेगा। वैसे शुक्र तथा सूर्य नक्षत्र पर अपनी स्थिति भी बदलते हैं। ख्याल है कि शुरू सप्ताह से बाजार मजबूती रुख में चलेगा, फिर 7 फरवरी के बाद बाजार ने जो रुख पकड़ लिया, ख्याल है कि वही रुख आगे चलता जाएगा वैसे इस सप्ताह में 6, 7, 10 फरवरी खास दिन। 10 फरवरी को कई ज़िंसों, लाल रंग वाले पदार्थों, मैटल्स, तेलों, शेयरज, काटन इत्यादि में अच्छी उठा-पटक हो सकती है।

तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल, तेल, बिनौला, अरंडी, खल, सींगदाना, मेंथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों, वनस्पति इत्यादि में शुरू सप्ताह से तेजी रुख बने रहने की आशा। फिर 10 वाला रुख 11 फरवरी को भी बना रहेगा। कॉटन, पटसन, रूई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में शुरू सप्ताह से पिछला रुख चल पड़ेगा। फिर 10 फरवरी को यदि बाजार रुख में कुछ बदलाव हो गया तो फिर बदला हुआ रुख 11 को चलेगा, अन्यथा पिछला रुख ही सप्ताहांत तक चलता जाएगा। शेयर मार्कीट में 3 फरवरी वाला रुख 7 फरवरी तक चलेगा। 8-9 को बाजार की छुट्टी, 10 फरवरी वाला रुख 11 फरवरी को बना रहेगा।

सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं में शुरू सप्ताह से किसी रुख परिवर्तन की कोई आशा नहीं है किन्तु 10 फरवरी वाला रुख 11 फरवरी को बना रहेगा। गुड़, खांड, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं , मिश्री इत्यादि में 5, 6, 7 फरवरी उठा-पटक की आशा। फिर 10 फरवरी को तेजी बनने पर 11 फरवरी को भी तेजी बनी रहेगी। गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, माष तथा अन्य अनाज पदार्थों, दालों इत्यादि में 3 फरवरी को तेजी रुख बनने की सूरत में 7 फरवरी तक तेजी चलेगी। 10, 11 फरवरी को बाजार में उठा-पटक का प्रैशर रहेगा। हाजिर मार्कीट में ग्राहकी का प्रैशर दिखेगा, बेशक बिकवाल भी बाजार में रहेगा तो जरूर, मगर वह पीछे-पीछे रहेगा तथा काम करने से बचेगा।