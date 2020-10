Impact On Zodiac Signs: मंगल की वक्री चाल तुला और मकर राशियों के लिए मंगलमय रहेगी। इन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके हासिल होंगे। भाग्य बलवान रहेगा। कम मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम उम्मीद से भी अधिक मिलेंगे। धन, स्वास्थ्य और लव लाइफ में भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पुरानी सभी समस्याएं खत्म होंगी। कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों के लिए समय उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। चाहे- अनचाहे बहुत सारे बदलाव होंगे। 7 राशियों के लिए समय अमंगलमय रहने वाला है- मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ। इन्हें हर कदम बहुत सोच-समझ कर आगे बढ़ाना होगा। कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले घर के बड़ों की सलाह अवश्य लें। कर्जा लेने से बचें।

Mars Retrograde in Pisces: कल 4 अक्तूबर को मंगल ग्रह मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं यानि टेढ़ी चाल चलने वाले हैं। उसके बाद 14 नवंबर को मार्गी होंगे। मंगल की वक्री अवस्था 48 दिनों तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को जल तत्व की राशि कहा जाता है और इसका प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति और मंगल के प्रेमपूर्ण मैत्री संबंध हैं। मंगल के वक्री अवस्था में आते ही राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के भी संकेत मिल रहे हैं। सोने-चांदी की कीमतों और शेयर बाजार में बड़ा उछाल आएगा।

