Masik Kalashtami: आज कालाष्टमी के दिन भूलकर भी न करें यह काम, वरना परेशानियों से घिर जाएगा घर-संसार

हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार, कालाष्टमी को भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। काल भैरव भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। आज ज्येष्ठ माह की कालाष्टमी 30 मई, 2024 को मनाई जाएगी।

Masik Kalashtami 2024: हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार, कालाष्टमी को भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। काल भैरव भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। आज ज्येष्ठ माह की कालाष्टमी 30 मई, 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन काल भैरव की पूजा करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। वरना काल भैरव नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कालाष्टमी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Do not make these mistakes on Kalashtami day कालाष्टमी के दिन न करें यह गलतियां

कालाष्टमी के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। साथ ही किसी का अपमान न करें। ऐसा करने से काल भैरव नाराज हो सकते हैं।



कालाष्टमी के दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।



कालाष्टमी के दिन किसी असहाय व्यक्ति, पशु या पक्षी को न तो सताएं, न ही किसी तरह का नुकसान पहुचाएं। ऐसा करने से जीवन में संकटों का सामना करना पड़ सकता है।



इस दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन करें गलती से भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।



कालाष्टमी के दिन शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। वरना आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Masik Kalashtami shubh Muhurat कालाष्टमी शुभ मुहूर्त Masik Kalashtami 2024 Muhurat

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 मई को सुबह 10 बजकर 13 मिनट पर हो रही है। साथ ही इस तिथि का समापन 31 मई को सुबह 08 बजकर 08 मिनट पर होगा। कालाष्टमी के दिन निशिता मुहूर्त में काल भैरव की पूजा की जाती है। ऐसे में 30 मई, 2024 गुरुवार के दिन मासिक कालाष्टमी व्रत किया जाएगा।