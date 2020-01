इस दिन पितरों के लिए भोजन बनाएं जिसमें पहला भोजन गाय को दूसरा कुत्ते को और तीसरा कौए को दें। ऐसा करने से आपको पितरों का आर्शीवाद प्राप्त होगा। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के निमित्त घी का दीपक जलाएं। इससे भी पितृ दोष शांत होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे कुश के आसन पर बैठकर ऊं ऐं पितृदोष शमनं हीं ऊं स्वधा मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की 1, 3 या 5 बार माला जपें। इस दिन दो जनेऊ लें जिसमें एक जनेऊ को अपने पितरों के नाम से और दूसरे जनेऊ को भगवान विष्णु के नाम लेते हुए अर्पित कर दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाएं और सफेद रंग की मिठाई पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। Follow us on Instagram मौनी अमावस्या के दिन किसी गरीब व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को सात तरह के अनाज या फिर तिल से बनी चीजों का दान करें। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे।

