Vaastu tips to keep your wallet filled with money: लगभग सभी पुरुष अपनी जेब में पर्स रखते हैं ताकि रूपए और जरुरी सामान अच्छे से समेट कर रख सकें। उनकी चाहत होती है, यह हमेशा धन से भरा रहे। ज्योत‌िष और वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनका ध्यान न रखने से धन-संपन्न व्यक्ति के वॉलेट से हमेशा मुंह मोड़े रखती है। उनका पर्स लाख प्रयत्न करने पर भी खाली रहता है। पर्स तभी भरेगा जब महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो वस्तुएं उन्हें अप्रिय हैं उन्हें कभी भी अपने पर्स में न रखें।



फटा हुआ पर्स कभी भी जेब में नहीं रखना चाहिए। साफ-सुथरा पर्स देखने में तो सुंदर लगता ही है साथ में धन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है।



पर्स में केवल धन रखना चाहिए। अधिकतर लोग वॉलेट में पुराने रसीद, ब‌िल, लेन-देन का हिसाब आदि रखते हैं। यह सामान रखने से धन नहीं ठहरता। ज्योत‌िष की मानें तो पुराने कागजात और रद्द‌ी के सामान पर राहु का अशुभ प्रभाव होता है और महालक्ष्मी को भी नहीं भाता ऐसा सामान।



खाने-पीने से संबंधित कोई भी सामान न रखें जैसे बबल गम, ठंडे के पाउच, चॉकलेट, टॉफी, पान मसाला आदि।



वॉलेट में दवाएं रखना धन पर अशुभ प्रभाव डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता बढ़ती है। जो कभी धन को अपना स्थान नहीं बनाने देती।



पर्स में लोहे का सामान जैसे चाकू, ब्लेड आदि रखना धनहानि का कारण बनता है। तांबे और चांदी की वस्तुएं रखना सकारात्मकता और शुभ फलों को बढ़ाता है।