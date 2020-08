Most powerful mantra: हिंदू धर्म में वेदों, उपनिषदों और पुराणों में प्रजापति के संबंध में बहुत सारी कथाएं लोकप्रिय हैं। माना जाता है की वैदिक काल में प्रजापति एक वैदिक देवता, ब्रह्मा के पुत्र और सृष्टिकर्ता थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद माया के अधीन होकर अलग-अलग शरीरों में बंध कर रह गए। देवताओं ने उन्हें विभिन्न शरीरों से मुक्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया।

