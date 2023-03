Nakshatra 2023: ग्रहों की चाल से जानिए अपने जीवन का हाल

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Mar, 2023 10:20 AM

Nakshatra Mela नक्षत्र मेला 2023

शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे अपने आने वाले जीवन के बारे में कोई दिलचस्पी न हो। हर कोई अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है और भविष्य की मुसीबतों को जानकर उनका हल निकालने की कोशिश करता है। ऐसे में सबसे कारगर होती है ज्योतिष विद्या। जिसके कई प्रकार होते हैं जैसे हस्तरेखा, अंक गणित, लालकिताब, टेरो कार्ड इत्यादि। इनके विशेषज्ञों द्वारा जीवन का अच्छा-बुरा बताया जाता है। जो संकट आने वाले होते हैं उनसे निपटने के लिए उपाय भी बताए जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन की उलझी गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं तो ज्योतिष और अन्य विद्या का लाभ उठा सकते हैं। प्रगति मैदान के हॉल नंबर-7 में आयोजित नक्षत्र मेले में आपको इन विद्याओं से संबंधित जानकारी और विशेषज्ञ मिल जाएंगे। देश-विदेश के जाने-माने एक्सपर्ट आपको, आपकी परेशानी का उपाय बताएंगे। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) व यूचर पॉइंट द्वारा नक्षत्र के 16वें संस्करण का वार्षिक आयोजन किया जा रहा है और ये 5 मार्च 2023 तक चलेगा।

know your future from tarot cards टैरो कार्ड से जाने अपना भविष्य

टेरो कार्ड एक प्रकार की भविष्यवाणी करने वाले कार्ड होते हैं, जिनमें अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक्सपर्ट के द्वारा सजाए गए कार्ड में से 3 कार्ड्स को चुनना होता है। उससे पहले आपको अपना प्रश्न टेरो एक्सपर्ट को बताना होता है जिसके आधार पर टेरो एक्सपर्ट आपको आपकी परेशानियों के साथ ही बीते हुए कल व आने वाले भविष्य के बारे में चेतावनी देते हैं। टेरो कार्ड के जरिए नक्षत्र मेले में 100 से 200 रुपए में आप अपने भविष्य की जानकारी ले सकते हैं।



Feng Shui will improve the Vastu of the house फेंगशुई सुधारेगा घर का वास्तु

आपने कई लोगों के घरों में स्टोन वाले पेड़-पौधे देखें होंगे। इसके अलावा लॉफिंग बुद्धा, कछुआ व कई तरह की डोर बेल व बांस के पौधों सहित कई वस्तुओं से लोग बेहतरीन तरीके से अपने घरों को सजाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग फेंगशुई द्वारा अपने घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर आप फेंगशुई से जुड़ी वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तो नक्षत्र मेला परफेक्ट जगह है।

Astrology Software & Vedic Knowledge ज्योतिष सॉफ्टवेयर व वैदिक ज्ञान

पहले लोग कहते थे कि यदि आपको अपने जन्म का सही समय पता है तो आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को वैदिक ज्ञान व ज्योतिषीय गणना के आधार पर सटीक तरीके से जानकर उसका उपाय कर सकते हैं। इसी तरह के यहां आपको ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे साथ ही ज्योतिषाचार्यों द्वारा आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का भी जवाब दिया जाएगा। कुंडली बनवाने के साथ यहां कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं।

Stone and Mantra CD will make life successful स्टोन व मंत्र सीडी बनाएंगी जीवन सफल

कहते हैं कि प्रकृति से प्राप्त पत्थरों में ऊर्जा का अपार स्त्रोत होता है। इसीलिए लोग अपने ग्रहों की चाल बिगड़ने पर खासकर भारत में कई प्रकार के रत्नों को धारण करते हैं लेकिन ये स्टोन असली हैं या नकली, इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल होता है इसीलिए यदि आपको कोई स्टोन खरीदना है वो गारंटी के साथ तो आप यहां आ सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंज्य मंत्र हो या फिर लक्ष्मी यंत्र सबकुछ आपको एक ही जगह पर आसानी से मिलेगा।

Herbal products and alternative remedies will also be available here हर्बल उत्पाद व वैकल्पिक उपचार भी मिलेगा यहां

अगर आप हर्बल उत्पाद को प्रयोग करने में रूचि रखते हैं या फिर घर की शुद्धि के लिए हवन सामग्री से लेकर पूजा-पाठ की वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तो नक्षत्र मेला आपके लिए खास है। इसके अलावा यहां वैकल्पिक उपचार भी किया जा रहा है, जिससे कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इनमें एक्यूप्रेशर और चुंबकीय उपचार विशेष हैं।

Many astrologers are making predictions of national importance कई ज्योतिषी कर रहे हैं राष्ट्रीय महत्व की भविष्यवाणियां

नक्षत्र मेले में देश के नामी-गिरामी ज्योतिष भाग ले रहे हैं। ऐसे में सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि वो अपनी भविष्यवाणियों को सटीक साबित करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय महत्व की भविष्यवाणियां भी मुफ्त में नहीं की जाएंगी बल्कि इसके लिए आपको उन्हें पूरी फीस देनी ही होगी।

Know the movement of Shani from Lal Kitab and Numerology लाल किताब व अंक ज्योतिष से जाने शनि की चाल

नक्षत्र मेला में कई बड़े लालकिताब के जानकारी भाग ले रहे हैं। कहा जाता है कि लाल किताब के उपाय काफी मारक होते हैं यानि सटीक होते हैं लेकिन ये उपाय थोड़े अटपटे भी होते हैं। लेकिन इनका प्रभाव कम समय में अधिक दिखता है अगर आपको भी लगता है कि आपका शनि बुरा चल रहा है तो एक बार अपने शनि की चाल को लाल किताब विशेषज्ञ से यहां जरूर दिखाएं। इसके अलावा अंक ज्योतिष व लाल किताब गोष्ठी व कई सेमिनारों के जरिए आप अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं।