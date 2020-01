12 जनवरी 2020 को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही बता दें कि स्वामी विवेकान्द

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

12 जनवरी 2020 को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही बता दें कि स्वामी विवेकान्द का जन्म भी इस दिन ही हुआ था। युवा दिवस पर देश-विदेश में कई तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। स्वामी विवेकान्द जी के जन्म के मौके पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी तरह आज इस खास दिन पर आज हम आपको देश के कुछ ऐसे कामयाब लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया।



जैक मा

चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा वहां के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। चीन के होंगझोऊ में 10 सितंबर 1964 को जैक मा का जन्म हुआ। जैक मां बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और कई परिक्षा में वे लगातार फेल होते रहें। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज की परीक्षा में कई बार फेल हुए। इसके साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी 10 बार रिजेक्ट हुए। कहते हैं कि एक बार गणित के पेपर में उन्हें 120 में से केवल 1 अंक मिला। इतना होने के बावजूद वे मंहनत करने से नहीं हटे। जैक मा के पास न कोई मैनेजमेंट की डिग्री थी और न ही कोई बिजनेस बैकग्राउंड, फिर भी वह दुनिया के रईस और कामयाब शख्स बने।

Follow us on Twitter

जैक मा के सफलता मंत्र

हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है तो सपने देखने वाले लोगों की, अपने बुरे दिनों में आपको बहुत अधिक फोकस होना होता है और अपने दिमाग पर भरोसा करना होता है न कि अपनी ताकत पर।



अगर आप हार नहीं मानते है तो आपके पास एक और मौका होता है। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है।



यदि तुमने कभी कोई कोशिश ही नहीं की तो तुमको कैसे पता चलेगा कि कोई मौका है।



कभी भी किसी कीमत पर कॉम्पिटिशन मत करो, बल्कि सर्विस और इनोवेशन पर कॉम्पिटिशन करो।



जेफ बेजोस

अमेजन के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस कभी बहुत गरीब हुआ करते थे। उन्होंने 1995 में अमेजन की नींव रखी। जेफ बेजोस ने अपने करियर के लिए अलग राह बनाई, शुरुआती दिनों में इंटरनेट के जरिए वह किताब बेचा करते थे लेकिन आगे चलकर यह अमेजन नाम की दुनिया की सबसे बड़ी ई- कॉमर्स कंपनी बन गई।



जेफ बेजोस के सफलता मंत्र

एक नया विचार रिस्क हैं, लेकिन सिर्फ आरंभ में, उसके बाद वे नतीजे देते हैं।



किसी बिजनेस आइडिया को लेकर पूरी तरह आश्वस्त न हों, उस प्रोजेक्ट पर अमल नहीं करना चाहिए।



वारेन बफे

दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वारेन बफे हैं। उनका सामना शेयर बाजार से कम उम्र में ही हो गया था। वारेन बफे ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा था। बता दें कि इनके पास न तो आईफोन है और न ही स्मार्टफोन है। इसके साथ ही वह वारेन बफे आज भी तीन बेडरूम वाले पुराने घर में रहते हैं।



वारेन बफे की सफलता मंत्र

क्रेडिट कार्ड से दूर रहें और अपने आप में निवेश करें।



कोई आज पेड़ की छाया में बैठा है, क्योंकि किसी ने काफी समय पहले उस पेड़ को लगाया था।



खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव न करें, उसे खर्च करें जो सेव करने के बाद बचे।



रिस्क तब होता है आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं।



स्वामी विवेकानंद

साल 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का भाषण अविस्मरणीय है। उनके इस भाषण की चर्चा आज भी होती है। कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। विवेकानंद ने 25 उम्र की अवस्था में घर का त्याग कर दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। इसके साथ ही वे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और एक प्रखर वक्ता थे।

Follow us on Instagram

स्वामी विवेकानंद की युवाओं को सीख

दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो।



एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ।



किसी दिन, जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।



उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए।



खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है।



सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना।