हिंदू शास्त्रों और हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश पर कम से कम 9 दिन के अंतराल में अगर बारिश न हो तो सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण यह 9 दिन मानसून का गर्भकाल माने जाते हैं और देश में मानसून का सीजन अच्छा रहता है। ग्रह गोचर के हिसाब से देखें तो 26 मई से मंगल व शनि का समसप्तक योग भी बनने जा रहा है, जिससे तापमान में और इजाफा होगा।

