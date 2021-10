मैया दे नवरात्रे ‘जोत जगे दिन-रात’ शक्ति पूजन का पर्व नवरात्र मां दुर्गा की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रुपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमों नम:।।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

जो देवी सब जीवों में शक्ति, सामर्थ्य रूप में रहती हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।



What to offer to maa durga मां को क्या अर्पित करें : नवरात्रों के नौ दिनों में भगवती दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों में पूजा करने के साथ-साथ प्रसाद भी प्रतिदिन अलग-अलग वस्तुओं का चढ़ाया जाता है। प्रतिदिन आंवले का सुगंधित तेल, द्वितीय नवरात्रे में बाल गूंथने के काम आने वाला रेशमी सूत या फीता, तृतीय नवरात्रे में सिंदूर अथवा दर्पण अर्पित करें। चौथे नवरात्रे पर गाय का दूध, दही, घी एवं शहद से बने द्रव्य, पंचम नवरात्रे में चंदन एवं आभूषण, छठे नवरात्रे में पुष्प एवं फूलों की माला, सातवें नवरात्रे में गृह मध्य पूजा, आठवें नवरात्रे में उपवास पूर्वक पूजन, नौवें नवरात्रे में महापूजा तथा कुमारी पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं।





What not to offer to maa durga मां को क्या नहीं अर्पित करें : मां दुर्गा की पूजा में दूर्वा, तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल रंग के फूल चढ़ाएं। पूजन के समय स्त्रियां बाल खुले न रखें। काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से मुक्त होकर मां दुर्गा की आराधना करने से ही फल की प्राप्ति होती है। मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास पैदा कर स्वयं को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करने से ही कल्याण संभव है। इस वर्ष मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रों की शुरूआत जब सोमवार या गुरुवार से होती है तो मां डोली पर सवार होकर आती हैं।