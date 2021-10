Navratri and Kanjak worship 9 forms of worship नवरात्रे और कंजक पूजन : नवरात्रों में आदि शक्ति की पूजा कंजक स्वरूप में की जाती है। मां वात्सल्य की देवी हैं। वह किसी का वैर-विरोध व पक्षपात नहीं करतीं। मां का स्वरूप स्त्री का है। कंजक स्त्री स्वरूप एवं अबोध होती है। दो वर्ष से दस वर्ष की कन्याओं को माता रानी का प्रतिबिंब जानकर भक्त उनका पूजन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करते हैं।

9 forms of worship 9 रूपों की आराधना : नवरात्रों पर प्रतिदिन मां आदि शक्ति की 9 अलग-अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है जो क्रमश: इस प्रकार हैं-शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री। वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी होती है। वातावरण परिवर्तन के दौरान शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोगों का प्रकोप बढ़ने लगता है। हमारे मनीषियों ने इस समस्या के समाधान के लिए शक्ति संचय का आह्वान किया।

