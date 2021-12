शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Numerology predictions for number 6: भाग्यांक 6 विश्वास का अंक है। 6 का अंक एक अच्छे मित्र, सलाहकार, विचार प्रधान और बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति का अंक है। ऐसा व्यक्ति भावुक और व्यवहार कुशल होता है। सब कुछ समझते हुए भी नासमझ-सा बना रहता है। हारते-हारते भी अंत में कोई तुरुप की चाल चलता है जिससे बाजी पलट जाती है और लोग आश्चर्यचकित से रह जाते हैं। ये व्यक्ति व्यापार में सफल होते हैं और किसी की साझेदारी में व्यापार, व्यवसाय करते हैं तो अधिक सफल होते हैं। मित्रों में ये अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। दूसरों से काम निकालने में होशियार होते हैं।

