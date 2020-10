Transit of planets october 2020: जिस तरह इस महीने चार ग्रह 4 ग्रह राशि बदल चुके हैं, उससे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह की हलचल देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र में भी फिर से उछाल आने लगेगा। शैक्षणिक क्षेत्र में भी कई तब्दीलियां देखने को मिलेगी । चिकित्सा जगत को भी कोई बड़ी सफलता हासिल होगी क्योंकि शुक्र ने भी राशि परिवर्तन किया है और शुक्र का औषधियों पर आधिपत्य माना जाता है।

2020 Planetary Positions in October: सूर्य 17 अक्टूबर को बुध की कन्या राशि से अपनी नीच तुला राशि में आ गए और बुध आदित्य योग बनाया।

Planetary Positions in October 2020: अक्टूबत माह में ग्रहों की बड़ी हलचल की शुरुआत मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन से हुई थी, जो 4 अक्टूबर को मेष राशि से मीन में आ गए थे। फिर बुध ग्रह जिन्हें बुद्धि विवेक वाणी त्वचा और लेखन का कारक माना जाता है, वह 14 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री हो गए।

