शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन शुक्रवार है। इसके साथ ही सत्य नारायण जी का व्रत भी है। कहते हैं कि व्रत करने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही पापों का खात्मा होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज 10 जनवरी को मंद्या चंद्र ग्रहण है। जब चंद्रमा का 90 प्रतिशत भाग पृथ्वी की वास्तविक छाया में आ जाएगा। इससे चंद्रमा कुछ धुंधला हो जाएगा। इस प्रभाव को बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे। बता दें कि चंद्रमा का कोई भी भाग ग्रहण ग्रस्त नहीं होगा। यह मंद्या चंद्र ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अलास्का और आस्ट्रेलिया में दिखाई देगा । इस चन्द्रग्रहण का स्पर्श काल आज रात 10:37 पर होगा। इसका मध्य काल रात 12:40 पर होगा और इसका मोक्ष काल रात 02:22 पर होगा। अतः इस ग्रहण का पर्वकाल 04 घंटे 05 मिनट का होगा। आज के दिन गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान-दान और सूर्यदेव को अर्घ्य दे कर विधिपूर्वक व्रत रखने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति का तन और मन, दोनों पवित्र हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का समावेश होता है। Follow us on Twitter मेष- आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए औऱ एक कटोरी में थोड़ी-सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए, अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से ‘श्री’ लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि होगी। वृष - आज के दिन इस राशि के लोग 900 ग्राम चने की दाल लें और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराने के बाद, उसे किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर-परिवार में अन्न-धन की बढ़ोतरी होगी। मिथुन- अपनी अच्छी सेहत के लिए आज के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा-सा आटे का हलवा तैयार करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में बांट दें। कर्क- अपने परिवार का साथ व उसकी खुशहाली के लिए सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी-सी गिली मिट्टी लेकर, उससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं।

