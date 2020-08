Benefits of peacock feather: देववाहिनी तन्त्र में मोर के पंखों का विशेष विवरण दिया गया है। समस्त शास्त्रों, ग्रंथो, वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंख को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। घर में मोर पंख ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह आसानी से दिखाई देता रहे। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्त्व है इसका धार्मिक प्रयोग भी है। मोर पंख बहुत से देवताओं का प्रिय आभूषण है जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश और कार्तिकेय जी। विद्या की देवी सरस्वती मां का वाहन होने के कारण विद्यार्थी वर्ग में अपनी पुस्तकों के भीतर मोर पंख रखने की प्रथा है। मोर भगवान कार्तिकेय का भी वाहन है। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति हैं, लेकिन उन्होंने वाहन के रूप में मोर को चुना।

