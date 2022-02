Poonch is famous for तीन ओर से पाकिस्तान से घिरा है पुंछ लगभग 42 किलोमीटर लम्बी और 17 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के 1673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले तथा छ: तहसीलों- बालाकोट, हवेली, मंडी, मेंढर, मानकोट और सुरनकोट वाली पुंछ घाटी समुद्र तल से 10 से 15 हजार फुट की ऊंचाई पर है। पुंछ का पूरा जिला तीन ओर से पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है। पुंछ को स्थानीय लोगों द्वारा जहां ‘मिनी कश्मीर’ की संज्ञा भी दी जाती है वहां इसे ‘वैली आफ सैवन लेक्स’ अर्थात ‘सात झीलों की घाटी’ के रूप में भी जाना जाता है।

Stories You May Like