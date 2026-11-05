इंद्र योग और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में करें ये खास उपाय, पारिवारिक कलह से मिलेगी राहत और घर में आएगी बरकत

Edited By Sarita Thapa, Updated: 05 Nov, 2026 04:37 PM

सनातन धर्म में योग और नक्षत्रों को बहुत खास माना जाता है। माना जाता है कि शुभ समय में पूजा-पाठ और धार्मिक उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

Purva Phalguni and Indra Yoga Remedies : सनातन धर्म में योग और नक्षत्रों को बहुत खास माना जाता है। माना जाता है कि शुभ समय में पूजा-पाठ और धार्मिक उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इंद्र योग और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का संयोग भी धार्मिक कार्यों और कुछ विशेष उपायों के लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं, जिन्हें सुख, वैभव, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। वहीं इंद्र योग को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल योगों में गिना जाता है। ऐसे में इस संयोग के दौरान कुछ सरल उपाय करने से पारिवारिक जीवन में मधुरता और घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने की कामना की जाती है।

पारिवारिक कलह दूर करने के लिए करें ये उपाय

शिव-पार्वती की पूजा करें

इंद्र योग और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें। उन्हें पुष्प, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में प्रेम और परिवार में सामंजस्य बढ़ता है।

घर में घी का दीपक जलाएं

शाम के समय घर के पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के सुख और शांति की प्रार्थना करें।

शुक्र देव को सफेद वस्तुएं अर्पित करें

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए सफेद फूल, खीर या मिश्री अर्पित करें। इससे सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशहाली की कामना की जाती है।

परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं

इस शुभ संयोग पर परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम और सम्मान से रिश्तों में मधुरता आती है।

घर में बरकत के लिए करें ये खास काम

माता लक्ष्मी की पूजा करें

माता लक्ष्मी के समक्ष कमल या गुलाब का फूल अर्पित करें और घर में धन-धान्य की वृद्धि की प्रार्थना करें।

मुख्य द्वार को साफ रखें

घर के प्रवेश द्वार की सफाई करें और वहां दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि स्वच्छ और सुंदर प्रवेश द्वार से सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।

जरूरतमंदों को दान दें

इस दिन सफेद वस्त्र, चावल, दूध या मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है। सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें।

मंत्र जाप करें

परिवार की सुख-शांति और समृद्धि के लिए 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें।

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