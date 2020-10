अगर हम शास्त्रों की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह अधिक मास चल रहा है। इसी अधिक मास में 11 अक्टूबर को अत्यंत दुर्लभ शुभ संयोग यानी

Pushya Nakshatra 2020: अगर हम शास्त्रों की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह अधिक मास चल रहा है। इसी अधिक मास में 11 अक्टूबर को अत्यंत दुर्लभ शुभ संयोग यानी रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। अधिक मास में आने वाला पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धि दायक होता है । इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं।



Pushya Nakshatra 2020 date and time: इस रवि पुष्य नक्षत्र की शुरुआत 10 अक्टूबर को मध्य रात्रि के बाद 1 बजकर 16 मिनट पर होगी । यानी 11 अक्टूबर को तड़के 1:16 से नक्षत्र शुरू हो जाएगा और 11 अक्टूबर को मध्यरात्रि बाद 1:17 पर यह रवि पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा।



How does Pushya nakshatra become rich: धन सुख देंगे ये उपाय

श्री सूक्त एवं श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें।



रोटी पर शहद लगाकर गाय को खिलाएं।



कर्पूर में पीली सरसों डालकर भगवान नारायण संग महालक्ष्मी की आरती करें।



महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों का हार पहनाएं।



मां लक्ष्मी को पानी वाला नारियल, शहद, साबूदाने की खीर अथवा मखाने का भोग लगाएं।



धन संबंधित किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए इस मन्त्र का जाप करें- ऊं श्रीं ह्रीं दारिद्रय विनाशिन्ये धनधान्य समृद्धि देहि देहि नम:



मां लक्ष्मी इस मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं- ऊंं श्री विघ्नहराय पारदेश्वरी महालक्ष्यै नम: