Raksha Bandhan: मां लक्ष्मी को करना है प्रसन्न, शगुन में दें बहन को ये उपयोगी उपहार

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 10 Aug, 2022 05:29 PM

आप भी अपनी बहन को राखी के अवसर पर कुछ उपहार देना चाह रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उपहार आपकी बहनों के लिए शुभ और लाभप्रद रहे, न कि वह अशुभ फलदायी हो।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Raksha Bandhan 2022: आप भी अपनी बहन को राखी के अवसर पर कुछ उपहार देना चाह रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उपहार आपकी बहनों के लिए शुभ और लाभप्रद रहे, न कि वह अशुभ फलदायी हो।

Happy Raksha Bandhan Gift ऐसे गिफ्ट होते हैं अशुभ

ज्योतिषशास्त्र और वास्तुविज्ञान के अनुसार, बहनों को किसी भी परिस्थिति में नुकीली या काटने की वस्तुएं, जैसे मिक्सी, चाकू का सैट, आइना, फोटो फ्रेम्स आदि व रूमाल और तौलिया भी बतौर गिफ्ट नहीं देना चाहिए। इन्हें भी अशुभ माना जाता है।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर वाट्स ऐप करें

Raksha bandhan gift for sister ideas ऐसा गिफ्ट होगा बहनों के लिए शुभ और लाभदायी

रक्षाबंधन पर बहन को रक्षा के संकल्प के साथ भाई को बहन के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उपहार का चयन करना चाहिए। वैसे जो उपहार बहनों के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं, वे हैं वस्त्र, गहने, पुस्तकें, मिठाइयां, मीठी वाणी, सोने-चांदी के सिक्के। ज्योतिषशास्त्र में बहनों का कारक बुध ग्रह को माना गया है इसलिए बुध से संबंधित चीजें, जैसे हरे वस्त्र, शिक्षा सामग्री, नकदी, चैक, बांड दे सकते हैं।

How to please laxmi maa मां लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न

एक ओर जहां रूमाल और तौलिया उपहार में देना बहनों के लिए अशुभ होता है, वहीं उसे पहनने के लिए वस्त्र देना शुभ माना गया है। इसकी वजह यह है कि स्त्रियों में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। विवाहित कन्याओं को गृहलक्ष्मी भी कहा गया है, इसलिए शास्त्रों का मत है कि भाई यदि बहनों को वस्त्र उपहार देते हैं तो उन्हें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।