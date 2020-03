रंग पंचमी का पर्व बहुत ही खास होता है। बता दें कि ये होली के ठीक 5 दिन बाद आता है और इस बार ये दिन 13 मार्च

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

रंग पंचमी का पर्व बहुत ही खास होता है। बता दें कि ये होली के ठीक 5 दिन बाद आता है और इस बार ये दिन 13 मार्च को मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन होली की तरह ही रंगों के साथ खेला जाता है। रंगों के गुलाल से वातावरण में ऐसी स्थिति व्याप्त होती है जिससे तमोगुण और रजोगुण का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन देवताओं को समर्पित होता है।

Follow us on Twitter



ये पर्व ज्यादातर मध्यप्रदेश खेला जाता है। यहां इस पर्व को खेलने की परंपरा काफी पुरानी है। इस दिन लोग जुलूस निकालकर सड़कों पर रंग मिला सुंगधित जल छिड़कते हैं। महाराष्ट्र में रंग वाली होली के दिन से रंग खेलने की शुरुआत हो जाती है जो रंग पंचमी के दिन तक चलती है। इस दिन का मुख्य पकवान होता है पूरनपोली। राजस्थान में इस पर्व वाले दिन जैसलमेर के मंदिर महल इलाके मे इसे खूब रौनक देखने को मिलती है। लोक नृत्यों आदि का आयोजन किया जाता है और हवा में लाल, नारंगी और फिरोजी रंग उड़ाए जाते हैं।

Follow us on Instagram



महत्व

इस पर्व का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में होली का उत्सव कई दिनों तक मनाया जाता था। जिसकी समाप्ति रंगपंचमी के दिन होती थी और उसके बाद रंग नहीं खेला जाता था। वास्तव में यह त्योहार होली का ही एक रूप है जो चैत्र मास की कृष्ण पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह उत्सव चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा से शुरू हो जाता है जो रंग पंचमी तक चलता है। देश के कई क्षेत्रों में इस अवसर पर धार्मिक और सांकृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन रंगों के जरिए भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।