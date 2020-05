Rashifal in hindi: आज 19 मई, मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। जो शाम 5:32 तक रहने वाली है तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि का शुभ आरंभ हो जाएगा। आज उदया तिथि द्वादशी रहेगी व कल 20 मई को उदया तिथि त्रयोदशी रहने वाली है। त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल एक साथ पड़ेंगे। मंगलवार से आरंभ होकर कल सूर्योदय से पूर्व 5:20 तक आयुष्मान योग रहने वाला है। सायं 7:53 तक रेवती नक्षत्र भी रहेगा। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

