Rashifal in hindi: आज 29 मई, शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। जो रात 9.56 तक रहने वाली है तत्पश्चात अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज व्याघात योग और मघा नक्षत्र रहने वाला है। इस दौरान जन कल्याण हेतु कार्य करना शुभ रहता है जैसे स्वच्छ और ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगवाना, सार्वजनिक स्थानों पर पानी के घड़े या जल की व्यवस्था करवाना। संभव हो तो तालाब अथवा कुएं का निर्माण करवाना। चिकित्सा अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के कष्टों का निवारण करना। पढ़ाई-लिखाई और शिल्प आदि से जुड़े काम करना शुभ रहता है। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

