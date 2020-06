Rashifal in hindi: आज 30 मई, शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। जो सायं 7.58 तक रहने वाली है तदोपरांत तिथि नवमी का आरंभ हो जाएगा। सायं 7. 27 तक हर्षण योग रहेगा और सारा दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहने वाला है। राहूकाल सुबह नौ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक रहेगा। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें । पर्व, दिवस तथा त्यौहार की बात करें तो आज श्री दुर्गाष्टमी, श्री धूमावती जयंती, श्री बटुक भैरव जयंती है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होने से शुक्ला देवी की पूजा करने का भी विधान है।

