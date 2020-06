Rashifal in hindi: आज 1 जून, सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी है। जो दोपहर 2.58 तक रहेगी तत्पश्चात एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। पूरे दिन और आधी रात तक 1.03 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। भद्रा का आरंभ मध्य रात 1.32 पर होगा। दोपहर 1.16 तक सिद्धि योग रहेगा। रवि योग और कुमार योग दोनों सारा दिन रहेंगे। राहू काल प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक रहेगा। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

