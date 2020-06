Rashifal in hindi: आज 8 जून, सोमवार आषाढ़ कृष्ण तिथि तृतीया है। जो सायं 7.57 तक रहने वाली है तत्पश्चात चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा। दोपहर 12.52 तक शुक्ल योग है, फिर ब्रह्म योग का आरंभ होगा और दोपहर 1.45 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का योग रहेगा तदोपरांत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा लग जाएगा। प्रात: 8.27 से लेकर शाम 7.22 तक पताल लोक की भद्रा रहने वाली है। इसके अतिरिक्त सांय 7.22 पर शुक्राचार्य पूर्व दिशा में उदित होने वाले हैं। चंद्रमा धनु राशि में सायं 7.45 तक रहेंगे तदोपरांत मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रा प्रात: 9.27 से सायं 7.57 तक रहेगी। पूर्व एवं ईशान डायरेक्शन में दिशा शूल रहेगा। राहू काल प्रात: 7.30 से 9.00 बजे तक रहेगा। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

