Rashifal in hindi: आज 10 जून, बुधवार आषाढ़ कृष्ण तिथि पंचमी है। जो रात 8.05 तक रहने वाली है तत्पश्चात षष्ठी तिथि का आरंभ हो जाएगा। सुबह 10.35 तक इन्द्र योग रहेगा, फिर उसके बाद वैधृति योग शुरू हो जायेगा। जो कल 11 जून, गुरुवार की प्रात: 10.16 तक रहेगा। दोपहर 2.58 तक कुमार योग भी रहने वाला है। इसके अतिरिक्त श्रवण योग दोपहर 2.58 तक रहेगा। अर्ध रात्रि 3.42 से शुरू होकर 15 जून की आधी रात 3.18 तक पंचक रहेगी। चंद्रमा मकर राशि पर मध्य रात 3.42 तक रहेगा तदोपरांत कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। उत्तर एवं वायव्य दिशा में दिशा शूल रहेगा। राहू काल दोपहर 12.00 से 1.30 बजे तक है। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

