Rashifal in hindi: आज 11 जून, 2020 गुरुवार आषाढ़ कृष्ण तिथि षष्ठी है। जो सायं 9.12 तक रहेगी तदोपरांत तिथि सप्तमी का आरंभ हो जाएगा। प्रात: 10.16 तक वैधृति योग रहेगा तत्पश्चात विष्कुम्भ योग शुरू होगा। ये योग कल यानी 12 जून की प्रात: 10.27 तक रहेगा। संध्या के समय 4.35 से आरंभ होकर कल शाम 6.49 तक रवि योग रहेगा। शाम 4.35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर शतभिषा नक्षत्र शुरु होगा। चंद्रमा कुंभ राशि में पूरा दिन और रात तक रहेंगे। भद्रा रात 9.12 से शुरू होगी। दक्षिण एवं आग्रेय दिशा के लिए दिशा शूल रहने वाला है। राहू काल दोपहर 1.00 बजे से लेकर 3.00 बजे तक रहेगा। आज सुबह 3.42 से पंचक का आरंभ हो गया है। अब 15 जून की रात 3.18 तक इसका प्रभाव रहने वाला है। अपना आज का राशिफल जानने के लिए यहां क्लिक करें ।

