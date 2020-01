सनातन धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन करने का विधान बताया गया है। कहते हैं कि हर शुभ का

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

सनातन धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन करने का विधान बताया गया है। कहते हैं कि हर शुभ का शुरुआत में अगर गणपति जी की पूजा कर ली जाए तो हर काम विघ्न रहित पूरा होता है। वैसे तो गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन होती है, लेकिन आज हम आपको चतुर्थी के दिन होने वाली पूजा व व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान गणेश की विशेष तौर पर पूजा सकट चौथ पर की जाती है। इस दिन औरतें अपने परिवार की सुख-शांति के लिए व्रत करती हैं और रात में चांद को देखने बाद ही व्रत खोलती हैं।



जैसे कि सब जानते ही हैं कि हर किसी भगवान को कोई न कोई चीज़ अत्याधिक पंसद होती है, ऐसे ही गणेश जी को सुपारी बहुत प्रिय है तो आज हम आपको सुपारी से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप में से कोई जानता होगा।

चतुर्थी के दिन पूजन के समय एक लाल कपड़े पर एक श्रीयंत्र रखा जाए और उसके बीच में एक सुपारी रखें तो इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। धन प्राप्ति के लिए गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें। उसके बाद इस कपड़े को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें।



घर की तरक्की में दिक्कत आ रही है तो चतुर्थी के दिन घर के पूर्व व उत्तर दिशा में सुपारी रखें और उस सुपारी को चांदी के किसी पात्र में रखें। इससे रोज धूप जलाएं।



मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए चतुर्थी के दिन, दाई सूंढ वाले गणपति की पूजा करें और साथ उन्हें 5-7 सुपारी अर्पित करें।



कार्यक्षेत्र में सफलता पाना के लिए, गणेश जी के सामने दो इलायची और दो सुपारी रखें। इससे धीरे-धीरे आपके लिए सफलता के मार्ग खुलने लगेंगे।



घर में सकारात्मकता लाने के लिए पूजा स्थान पर एक सुपारी और एक तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर रखें और साथ ही उसमें दक्षिणा भी रखें।

