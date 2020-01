इस बात से तो सब वाकिफ ही होंगे कि सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर पर मौजूद निशानों से इंसान के चरित्र

इस बात से तो सब वाकिफ ही होंगे कि सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर पर मौजूद निशानों से इंसान के चरित्र व स्वाभाव के बारे में पता लगाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के शरीर पर मौजूद तिल से पता लगाया जा सकता है कि उसका भाग्य कैसा रहेगा। सामुद्रिक शास्त्र यह कहता है शरीर के विभिन्न हिस्सों में तिल के निशान व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति के भविष्य का विचार किया जा सकता है, तो चलिए आगे जानते हैं इन तिलों से कि शरीर के किस हिस्से में तिल व्यक्ति को क्या प्रदान करेगा।



कहते हैं कि ऊपर के होंठों पर तिल का होना बताता है कि व्यक्ति विषय वासना में अधिक रुचि रखने वाला है, यानि यह तिल आपकी काम भावना के प्रति अधिक रुचि को दर्शाता है।

अगर बायीं आंख पर पुरुष के तिल है तो इसका मतलब है जीवनसाथी से कलह होता रहेगा। दांपत्य जीवन में परेशानी रहेगी।



दाहिने गाल पर तिल होने का मतलब है कि आपको धन का लाभ मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर माथे पर तिल है तो धनवान होने का सूचक माना जाता है।



ठोड़ी पर तिल होना दर्शाता है कि आपका अपने जीवनसाथी से गहरा प्रेम रहेगा। लेकिन वहीं पुरुषों की ठोडी पर तिल उनका महिलाओं के प्रति आकर्षण को भी दर्शाता है।



कमर पर तिल का होना आपके अशांत मन का सूचक है। ऐसे व्यक्ति अक्सर मानसिक परेशानी और चिंता में रहते हैं।



नाक पर मौजूद तिल बताता है कि आप खूब यात्राएं करेंगे। ऐसे व्यक्ति विदेश में और मार्केटिंग के क्षेत्र में खूब कामयाब होते हैं।

पेट पर तिल का होना आपके खाने पीने के शौकीन होने का सूचक माना जाता है।



गले पर मौजूद तिल बताता है आप अपनी वाणी और बातों से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यह बहुत भावुक भी होते हैं इसलिए इनके मूड का कोई भरोसा नहीं रहता। गर्दन पर मौजूद तिल बताता है कि आपका जीवन सुखमय रहेगा। आप ऐशो आराम की चीजों का आनंद लेंगे।



दाहिनी हथेली पर तिल का होना बताता है कि आप धनवान व्यक्ति बनेंगे यानी आपके पास खूब पैसा होगा।



दाहिनी छाती पर तिल जीवनसाथी से प्यार बना रहेगा यह बताता है जबकि बांयी ओर तिल का प्रभाव ठीक इसके विपरीत होता है। लड़कियों के लिए यह बातें ठीक इसके उलट होती है।